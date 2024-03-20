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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья и долгих лет жизни! Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины. Сил и терпения их родным и близким! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!

С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN», – говорится в публикации.

 

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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