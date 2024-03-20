Умеров коснулся деталей юбилейного «Рамштайна»

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Приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по обороне Украины стали боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, во время 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность относительно помощи Украине.

«Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессора», – отметил Умеров.

Министр обороны добавил, что также будет больше ракет для систем противовоздушной обороны.

«ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наше общая задача – обеспечить преимущество Украины в воздухе», – заявил Умеров.

Кроме этого, отметил он, продолжается работа по предоставлению Украине F16, в этот процесс вовлечены США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другие страны, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

По словам Умерова, также к дроновой коалиции присоединились и вложили первые взносы несколько новых стран.

«Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство тех БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя», – отметил министр.

Также он сообщил, что обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном и министром обороны США Ллойдом Остином усиление украинского ПВО и дальнобойные средства поражения.

«Сегодня у нашей команды была отдельная встреча с секретарем Остином и генералом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения», – рассказал Умеров.