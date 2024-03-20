Китай ослабил военное давление на Тайвань

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Китай ослабил военное давление на Тайвань, а интенсивность учений китайской армии не увеличилась за последнее время, заметили тайваньские службы безопасности, пишет Bloomberg.

Народно-освободительная армия Китая продолжает патрулировать Тайвань, но не наращивает свою активность после проведения президентских выборов в январе. Об этом на условиях анонимности рассказали сотрудники службы безопасности Тайваня.

Пекин хочет понаблюдать за работой правительства недавно избранного президента Лая Циндэ, который вступит в должность 20 мая, предположили собеседники агентства. Еще одной причиной такого поведения материкового Китая сотрудники службы безопасности назвали его «экономическую слабость».