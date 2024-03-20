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Мухаммед Мустафа хочет восстановить Газу

Мухаммед Мустафа хочет восстановить Газу

Новый премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа сообщил о намерениях провести реформы Палестинской национальной администрации (ПНА) и начать восстановительные работы в секторе Газа, сообщает АР.

Чиновник пообещал широкомасштабные реформы институтов ПНА, нетерпимость к коррупции, воссоединение всех палестинских территорий. Он также планирует сформировать независимое агентство, которое займется восстановлением сектора Газа, и создать целевой фонд, который позволит привлечь средства

Мустафа затронул планы ПНА провести президентские и парламентские выборы, однако не уточнил сроки, потому что перспектива проведения выборов будет зависеть от событий в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме.

AP уточняет, что в заявлении нет упоминаний о группировке ХАМАС, которая независимо от ПНА контролировала сектор Газа с 2007 года после переворота в анклаве.

Глава ПНА Махмуд Аббас назначил Мустафу премьер-министром 14 марта и поручил ему сформировать правительство.

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