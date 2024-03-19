СМИ Украины: Мы потеряли Мустафаева

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В Украине прокомментировали дебютный вызов хавбека «Полесья» Эмиля Мустафаева в сборную Азербайджана по футболe.

«Украина окончательно потеряла перспективного хавбека. Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев получил дебютный вызов в сборную Азербайджана. У 22-летнего игрока азербайджанское происхождение, но родился и вырос он в Украине. В свое время Руслан Ротань хотел «завербовать» хавбека в украинскую «молодежку», однако тот уже дал обещание Азербайджану, за который потом сыграл три матча.

Еще в декабре прошлого года Мустафаев заявлял, что на уровне национальных сборных готов изменить свой выбор. Впрочем, приглашения от Украины не поступило, зато Азербайджан снова не дремал. Эмиль вместе со сборной Азербайджана уже готовится к спаррингам против Монголии (22 марта) и Болгарии (25 марта)», – пишет «Футбол 24».