Столтенберг обещает Армении продвижение ее независимой внешней политики

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью Общественному телевидению Армении. Предлагаем вашего вниманию основные тезисы данного интервью:

НАТО и Армения близки к согласованию новой программы партнерства.

Армения является важным партнером для Альянса.

Она [программа] создаст новые основы для понимания того, как мы можем более тесно сотрудничать, как НАТО может содействовать Армении в вопросе продвижения политики безопасности и обороны, не только помочь в реформировании структур, но и в будущем работать по вопросам кибербезопасности и разминирования. Конечно, мы готовы сделать столько, насколько готова Армения.

НАТО никогда не заставит какую-либо страну действовать против ее воли.

НАТО содействует стремлению Армении в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета, а также в вопросе продвижения независимой внешней политики.

Право любой нации – определять свой собственный путь, и Армения – не исключение.