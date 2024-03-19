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Столтенберг обещает Армении продвижение ее независимой внешней политики

Столтенберг обещает Армении продвижение ее независимой внешней политики

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью Общественному телевидению Армении. Предлагаем вашего вниманию основные тезисы данного интервью:

НАТО и Армения близки к согласованию новой программы партнерства.

Армения является важным партнером для Альянса.

Она [программа] создаст новые основы для понимания того, как мы можем более тесно сотрудничать, как НАТО может содействовать Армении в вопросе продвижения политики безопасности и обороны, не только помочь в реформировании структур, но и в будущем работать по вопросам кибербезопасности и разминирования. Конечно, мы готовы сделать столько, насколько готова Армения.

НАТО никогда не заставит какую-либо страну действовать против ее воли.

НАТО содействует стремлению Армении в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета, а также в вопросе продвижения независимой внешней политики.

Право любой нации – определять свой собственный путь, и Армения – не исключение.

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