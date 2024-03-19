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Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном

Госдеп отреагировал на слова Пашиняна о демаркации границы с Азербайджаном

В Госдепе США отреагировали на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости скорейшей демаркации границы с Азербайджаном.

Во время брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель сказал, что США уделяют пристальное внимание этому вопросу.

«Это вопрос, которому мы продолжаем уделять пристальное внимание. Это то, на чем не только госсекретарь, но и помощник госсекретаря О’Брайен, а также старший координатор Боно продолжают концентрироваться взаимодействуя с соответствующими сторонами», – говорится в его заявлении.

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