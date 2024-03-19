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Жители Физули отметили Торпаг чершенбеси (фото)

Жители Физули отметили Торпаг чершенбеси (фото)

На азербайджанские земли, которые долгие годы были погружены во тьму и находились под вражьей пятой, пришла весна свободы. Наступление Новруза в этом году отмечают во всех регионах страны, в том числе и в Карабахе. С большим воодушевлением отмечают Новруз и жители Физули, вернувшиеся в родные края.

В городе Физули зажжен костер последнего (Илахыр) предпраздничного вторника перед праздником Новруз – Торпаг чершенбеси («Вторник земли»). Об этом сообщает «Азертадж». Открыли праздник молодые всадники, которые под звуки «Джанги» проехали перед жителями города на карабахских скакунах, развевая флаг Азербайджана. Взрослые и дети с интересом наблюдали за выступлениями пехлеванов и канатоходцев, знакомились с выставленными на улицах килимами, коврами, старинными предметами быта, изделиями народных умельцев, а выступившие с забавными диалогами и шутками фольклорные персонажи Кечала и Кеса придали празднику веселое настроение.

В выступлениях прозвучали поздравления и пожелания достатка и радости каждой семье. Отмечалось, что благодаря азербайджанской армии, одержавшей блестящую победу под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, оккупированные земли были освобождены и Новруз сегодня празднуют на всей территории страны. Выступавшие говорили также о масштабных строительно-восстановительных работах, которые проводятся в освобожденных районах, в том числе и в Физули.

Свои поздравлениям горожанам передала прибывшая на праздник Бахар гызы (девушка-весна), а продолжились торжества концертной программой мастеров искусств.

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