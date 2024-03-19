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Абдуллаев озвучил заявление Азербайджана в ЮНЕСКО (фото)

Абдуллаев озвучил заявление Азербайджана в ЮНЕСКО (фото)

В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО были оглашены заявления стран-членов организации. Заявление Азербайджана зачитал постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, уточняет «Репорт».

В тексте говорится, что Азербайджан придает большое значение гендерному равенству, а также направлениям приоритет «Африка» и малые островные развивающиеся государства.

Был отмечен вклад Азербайджана в сохранение культурного наследия в странах Африки, а также успешные проекты, реализованные на этом континенте.

В ходе сессии было обращено особое внимание на то, что наша страна поддерживает программы межконфессионального диалога и «Шелковый путь» ЮНЕСКО, а также проекты по борьбе с расовой дискриминацией.

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