Завершается дипмиссия посла Китая в Азербайджане (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в Баку посла Китая Го Минь по случаю окончания ее дипломатической миссии в стране.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, добавив, что встречи на высшем уровне на различных международных платформах, политические контакты на высоком уровне, обмен взаимными визитами способствуют дальнейшему углублению сотрудничества между странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов поблагодарил посла Китая за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.