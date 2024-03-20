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Азербайджан представил свои туристические возможности в Москве (фото)

Азербайджан представил свои туристические возможности в Москве (фото)

Туристические возможности Азербайджана представлены на проходящей в Москве 30-й Международной выставке туризма и гостеприимства MITT.

На выставке, которая продлится до 21 марта, нашу страну представляют ЗАО «Азербайджанские авиалинии», «Туристический центр Шахдаг», а также представители местных компаний, сообщает «Репорт».

В рамках выставки проводятся встречи в формате B2B, рассматриваются возможности сотрудничества.

Посетителям предоставляется подробная информация об историческом и культурном наследии Азербайджана, туристическом потенциале нашей страны, зимнем туризме, горнолыжных центрах, виноделии, экотуризме и пр.

Отметим, что в январе-феврале Азербайджан посетили 91 397 туристов из России, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году турпоток из России увеличился на 39,9% по сравнению с 2022 годом – до 625 106 человек.

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