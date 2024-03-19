В ХАМАС одобрили победу Путина на выборах в России

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Победа Владимира Путина на выборах России отвечает интересам палестинцев и Ближнего Востока в целом, заявил член политического бюро палестинского движения ХАМАС Бассем Наим. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Путин известен своей непоколебимой позицией в поддержку палестинского конфликта и права палестинского народа на «сопротивление оккупации», что видно в позиции Москвы в Совбезе ООН.

«Победа президента Путина (на выборах) отвечает стратегическим интересам для палестинцев и региона в целом», — отметил он.