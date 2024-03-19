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Главное Мир

«Усопший» король Карл III был замечен на выходе из Виндзорского замка

"Усопший" король Карл III был замечен на выходе из Виндзорского замка

Короля Карла III заметили в Лондоне, когда он покидал Виндзорский замок. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летний Карл III, который продолжает лечение от рака, сидел на заднем сиденье королевского лимузина, покидая свой дом в Беркшире. Накануне появились новости в российских СМИ о его уходе из жизни. По сообщениям издания, Карл III направился в Кларенс-хаус в Лондоне.

Накануне Кенсингтонский дворец выпустил заявление о «теории заговора» о Кейт Миддлтон. В соцсетях уже несколько недель ходят слухи о судьбе принцессы. Пользователи выдвигают самые разные теории: от пластической операции до передачи почки Карлу III.

«В январе Кенсингтонский дворец уже называл сроки восстановления принцессы, и далее мы будем предоставлять только существенные новости по этой теме. Все сроки остаются в силе», — говорилось в официальном сообщении.

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