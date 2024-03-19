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В Баку достроена 6,5-километровая полоса микромобильности

В Баку достроена 6,5-километровая полоса микромобильности

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта в рамках проекта по развитию инфраструктуры микромобильности в городе Баку создало полосу устойчивой микромобильности протяженностью 6,5 км.

Как сообщили в AYNA, полосы в основном охватывают центральные части города Баку – улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирзааги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Приморского национального парка (бульвар).

С организацией велосипедной дорожки протяженностью около 2 200 м от Морского вокзала до круга «Азнефть» проложенные на других улицах и проспектах велосипедные дорожки соединены и завершен полный круг. Проведены соответствующие работы по разметке, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы для обеспечения доступа.

В 13 пунктах организованы парковочные места для средств микромобильности. Для устранения конфликтных точек, которые могут возникнуть с автомобилями, установлены защитные барьеры.

Учитывая возросший интерес населения к использованию велосипедов и скутеров, а также важность широкого использования этого вида транспорта с точки зрения микромобильности, снижения загруженности дорог, защиты окружающей среды, повышения физической активности и здорового образа жизни, сеть велосипедных дорожек планируется довести до 50 км в рамках концепции «Город для жителей».

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