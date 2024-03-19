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Путешествуй с Nar и переписывайся в Whatsapp бесплатно

Путешествуй с Nar и переписывайся в Whatsapp бесплатно

Предоставляя услуги, соответствующие пожеланиям своих клиентов, Nar предлагает доступные роуминговые пакеты для тех, кто проводит праздник Новруз за границей.

«Роуминг 18» — наиболее популярный роуминг-пакет мобильного оператора, который делает общение ближе во время путешествия. Этот пакет предоставляет клиентам 1 ГБ интернета и бесплатный обмен сообщениями в WhatsApp во время пребывания за границей. Информацию о других роуминговых пакетах Nar вы можете получить в разделе nar.az/roaming.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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