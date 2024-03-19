Минобороны ФРГ: Новый пакет военной помощи Украине составит €500 млн

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом примерно €500 млн. Об этом он заявил журналистам на базе ВВС США в ФРГ Рамштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проходит очередная встреча контактной группы по военному содействию Киеву. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

«К этой встрече мы сформировали очередной пакет объемом почти €500 млн», – сказал он.

Новый пакет включает в себя также 10 тыс. боеприпасов из резервов Бундесвера. Также будет профинансирована покупка 180 тыс. боеприпасов «по чешской инициативе».

«Кроме того, Германия заключила контракт на производство 100 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов», – сказал министр.

Поставки будут поэтапными и начнутся летом, добавил Писториус.