Столтенберг поприветствовал «солидарность» Армении с Украиной

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Ситуация на поле боя в Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить Киеву военную помощь Запада.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, общаясь с журналистами в Ереване в ходе своего первого визита в Армению, передает ТАСС.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но это причина чтобы наращивать нашу поддержку Украины, а не снижать ее», – считает он.

Столтенберг приветствовал «солидарность Армении с Украиной» и призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России войне в Украине. Он также выразил мнение, что в случае победы Россия «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».