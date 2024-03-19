Путин отреагировал на попытку прорыва диверсантов через границу России

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Все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через границу России провалились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ, его слова приводит ТАСС.

Он описал тех, кто пытался атаковать границу страны как диверсантов, наемников и «всякое отребье».

«Власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам, в том числе обстрелам мирных городов и покушениям на представителей власти», – сказал Путин.

Путин также призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в ДРГ, искать их поименно и наказывать без срока давности.