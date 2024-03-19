Фархад Мамедов: Сейчас есть ясная демонстрация того, что именно на этом участке условной границы Пашинян хочет добиться результата

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян применил весьма интересный способ общения с населением страны, прибегнув к политике запугивания войной. Встретившись с жителями приграничных сел Тавушской области, он сказал, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то может начаться война. Пытается ли играть Н.Пашинян на опережение в случае, если ситуация на границе действительно накалится или просто запугивает собственное население?

Прокомментировать эти заявления Minval.az попросил политолога Фархада Мамедова.

– Действительно Пашинян верит в то, что Азербайджан готов начать новую войну за эти села или в ходе встречи с жителями эксклавных сел он применил такой трюк, чтобы обелить себя?

– Это выражение Пашиняна действительно наделало много шума. Я так понимаю, что других доводов армянское население просто не понимает. И таков в принципе метод Пашиняна. Он всегда говорил подобным образом. И до 44-дневной войны, в ходе тех боевых действий, и по завершении той войны он предлагал все варианты. Так обычно он и поступает, ставит вопрос и затем спрашивает у парламента, населения и т.д., о том, на что именно они готовы. Затем он делает то, что говорят они и после того, как дело не выгорит, он обращается к ним вновь и говорит, что в свое время предупреждал их. На нынешнем этапе в вопросе конкретно этих сел он использовал подход запугивания войной, во-первых, потому, что он и сам прекрасно видит, что другого языка они не понимают, то есть он признает тот факт, что по-другому с ними просто невозможно, и во-вторых, если завтра на условной границе что-то случится, то он всегда сможет сослаться на то, что предупреждал население именно этого региона.

– Можно ли считать заявление армянского премьера политическим ходом с целью тянуть время, чтобы, полностью вооружившись за счет Запада и Индии, в будущем отказать Азербайджану в передаче эксклавов?

– Мне кажется, он может выиграть время и по другим трекам, но сейчас есть ясная демонстрация того, что он именно на этом участке условной границы хочет добиться результата. И он сам прекрасно понимает, что информационный шум, созданный вокруг поддержки Запада, не соответствует реальности. Да, практические шаги осуществляются поставками оружия и политической поддержкой, но в час X, когда им непосредственно нужна будет эта помощь, он не сможет ее добиться. Поэтому решение вопросов приграничных сел и эксклавных территорий, или заведение процесса в рамки деятельности комиссии по делимитации и демаркации снижает риск легитимного напряжения на условной границе между Азербайджаном и Арменией.

– Существуют ли аналогичные примеры передачи или обмена территориями в международной практике?

– Здесь мы должны дифференцировать вопрос. Эти четыре села – не эксклавы Азербайджана. Это приграничные села, которые были оккупированы армянской стороной. Что касается азербайджанских анклавов в Армении и армянского анклава в Азербайджане, то это и есть предмет переговоров, о чем в принципе говорила азербайджанская сторона и четко дала об этом понять, что это действительно является предметом переговоров, и обмен по их результатам в принципе возможен.

Рауф Насиров