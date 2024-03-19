Шеф Пентагона Остин: США не позволят Украине пасть

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США намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон не позволит Украине пасть. Об этом перед началом встречи контактной группы по предоставлению помощи Украине в формате «Рамштайн» в ФРГ заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводят РИА Новости.

«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», – подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения вооруженных сил России.