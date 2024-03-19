Шеф Пентагона Остин: США не позволят Украине пасть

США намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), Вашингтон не позволит Украине пасть. Об этом перед началом встречи контактной группы по предоставлению помощи Украине в формате «Рамштайн» в ФРГ заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводят РИА Новости.
«Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», – подчеркнул он.
Глава оборонного ведомства США также признал, что украинские войска сталкиваются с суровыми условиями на поля боя на фоне продвижения вооруженных сил России.