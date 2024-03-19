Тренер, убивший 7-летнего ребенка, приговорен к 19 годам колонии строгого режима

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Завершился судебный процесс по уголовному делу спортивного тренера Мехмана Халилова, обвиняемого в нанесении телесных повреждений 7-летнему ребенку в Сумгайыте.

Сегодня на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям обвиняемому было предоставлено последнее слово.

«Какое у меня могло быть предвзятое отношение к этому ребенку? Я не убивал его намеренно. Фарид был моим любимым учеником. Я бы отдал за него свою жизнь. Кто же убивает людей под камерами? Это произошло непреднамеренно. Это прискорбный инцидент. Дьявол пришел за мной, а смерть за этим ребенком. Это произошло потому, что данное видео распространилось в социальных сетях», – заявил он.

Согласно приговору, М.Халилов признан виновным в убийстве беспомощного человека с особой жестокостью и приговорен к 19 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.