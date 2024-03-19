Пашинян: Армения привержена развитию политического диалога с НАТО

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Ереван привержен развитию существующего политического диалога с НАТО и отдельными странами организации. Об этом после встречи в столице Армении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы заинтересованы в продолжении существующего политического диалога и расширении партнерства с НАТО, а также с отдельными государствами – членами организации. В свете событий, происходящих в нашем регионе, для Армении крайне важно усилить и развивать соответствующие оборонные возможности», – сказал он.