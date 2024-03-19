В Кремле отреагировали на визит Столтенберга в Баку, Тбилиси и Ереван

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Попытки Североатлантического альянса расширить присутствие на Кавказе «видны невооруженным глазом», они вряд ли добавят стабильности и предсказуемости ситуации в регионе.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Общие устремления НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны и, что называется, видны невооруженным глазом. Также есть понимание, что, собственно, попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации», – сказал представитель Кремля, комментируя турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ.

При этом пресс-секретарь российского лидера указал, что кавказские государства обладают «суверенным правом» на подобные контакты. «Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», – добавил Песков.

Напомним, сейчас генсек НАТО находится в Ереване с официальным визитом. В минувшее воскресенье он посетил Азербайджан, в понедельник – Грузию.