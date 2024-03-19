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Завтра в Баку снова будет дождь

Завтра в Баку снова будет дождь

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, ночью и утром в отдельных местах полуострова местами сильный ливень, который вечером постепенно прекратится, временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 мм. рт ст. до 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами переменные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, в отдельных местах сильные ливни с грозами, возможен град. К вечеру в западных районах осадки постепенно прекратятся, местами туман. Умеренный западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-2° мороза.

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