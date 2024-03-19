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Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства

Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства

Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства.

«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода … негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», – сказал Маск в ходе интервью бывшему телеведущему телеканала CNN и блогеру Дону Лемону.

По словам предпринимателя, прием лекарства помогает ему, ведь он «обычно работает по 16 часов в день».

Маск добавил, что не может позволить себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить.

Как отмечает CNN, предприниматель считает свою депрессию врожденной и не думает, что прием им лекарств как-то отразится на его компаниях и их госконтрактах.

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