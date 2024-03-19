На росТВ прервали пропагандистское шоу после того, как эксперт начал говорить правду (видео)

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В ток-шоу «Место встречи» на российском телеканале НТВ выступал политолог Александр Сытин, глава «Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы».

На этот раз он заявил, что «до Украины в общем никому особого дела нет», а «Россия проводит определенный экспансионистский курс, это факт, причем не только в Украине».

Ведущий Андрей Норкин оборвал спикера, заявив, что «это не экспансия, а отстаивание своих национальных интересов и в итоге собственной безопасности». После этого он прервал шоу.