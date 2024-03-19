Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США

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Соединенными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение.

Об этом заявил предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид. <…> Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять [решения], они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — поделился Трамп.

Он добавил, что США управляют люди из окружения Байдена, пока сам нынешний президент хочет поскорее лечь спать.