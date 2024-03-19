Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап |
Наступил Торпаг чершенбеси |
30 лет со дня теракта в бакинском метро |
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан |
Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном |
Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск |
Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности |
Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку |
Эрдоган пожелал Путину новых успехов |
Главное Мир

Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США

Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США

Соединенными Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение.

Об этом заявил предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид. <…> Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять [решения], они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — поделился Трамп.

Он добавил, что США управляют люди из окружения Байдена, пока сам нынешний президент хочет поскорее лечь спать.

Теги:
Из этой рубрики
Армения отказывается от "Мира"
Мир

Армения отказывается от «Мира»

2024/03/19, 09:25
Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США
Мир

Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США

2024/03/19, 09:11
Зурабян назвал Пашиняна недоучкой и полуграмотным
Мир

Зурабян назвал Пашиняна недоучкой и полуграмотным

2024/03/19, 00:45
Зеленский пообещал выход Украины на максимум оборонного производства
Мир

Зеленский пообещал выход Украины на максимум оборонного производства

2024/03/18, 23:37
Байден предостерег Нетаньяху от вторжения в Рафах
Мир

Байден предостерег Нетаньяху от вторжения в Рафах

2024/03/18, 23:30
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан
Мир

Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан

2024/03/18, 23:27
Мишель призвал ЕС удвоить объемы военных заказов
Мир

Мишель призвал ЕС удвоить объемы военных заказов

2024/03/18, 22:25
Эрдоган: Летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком
Мир

Эрдоган: Летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком

2024/03/18, 22:11
США не будут поздравлять Путина
Мир

США не будут поздравлять Путина

2024/03/18, 21:58