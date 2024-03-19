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Фидан не видит надежды на решение украинского кризиса в этом году

Фидан не видит надежды на решение украинского кризиса в этом году

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса в Украине.

«Идет боксерский поединок, который очень дорого обходится. Есть угроза распространения конфликта на другие регионы, на Восточную Европу, на Центральную [Европу], идут разговоры о ядерном оружии. Мы видим, что в Европе ряд политиков постепенно начинает осознавать риски. Европе больше нас стоит беспокоиться. Но что касается 2024 года, то, если честно, мы не видим основы для решения», – сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Министр добавил, что есть некоторые надежды на 2025 год. Однако, по его словам, «надо подождать и посмотреть, какие сложатся условия».

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