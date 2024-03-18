СМИ: Россия получает от США спутниковые фотографии для дальних ударов по Украине

Дальние удары по Украине РФ наносит благодаря спутниковым фото, предоставленным компаниями из США. Об этом сообщает The Atlantic.
Журналисты американского издания считают, что Россия покупает у спутниковых компаний из США снимки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам в Украине.
Ссылаясь на украинский военный источник, отмечается, что спутник делает снимки определенной территории Украины, а после этого через несколько дней или недель армия РФ наносит ракетный удар.
«Количество совпадений, когда за фото следует удар, слишком велико, чтобы быть случайным», – заявил собеседник издания.