СМИ: Россия получает от США спутниковые фотографии для дальних ударов по Украине

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Дальние удары по Украине РФ наносит благодаря спутниковым фото, предоставленным компаниями из США. Об этом сообщает The Atlantic.

Журналисты американского издания считают, что Россия покупает у спутниковых компаний из США снимки для нанесения ударов дальнобойными ракетами по объектам в Украине.

Ссылаясь на украинский военный источник, отмечается, что спутник делает снимки определенной территории Украины, а после этого через несколько дней или недель армия РФ наносит ракетный удар.

«Количество совпадений, когда за фото следует удар, слишком велико, чтобы быть случайным», – заявил собеседник издания.