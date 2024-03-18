Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап |
Наступил Торпаг чершенбеси |
30 лет со дня теракта в бакинском метро |
Столтенберг: Победа Путина в Украине будет опасна для всех, включая Азербайджан |
Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном |
Столтенберг отметил высокий уровень азербайджанских войск |
Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности |
Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку |
Эрдоган пожелал Путину новых успехов |
Главное Политика

Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном

Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном

Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир. Я одобряю вчерашнее послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс-конференции и встречи, где он очень четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует «Азертадж».

«Остались лишь некоторые требующие решения вопросы. Но я очень надеюсь, что обе стороны — и Азербайджан, и Армения — воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей. Это важно для создания условий для инвестиций в целях процветания. Ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности. Поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. И я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап
Политика

Пашинян: Делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап

2024/03/19, 00:18
Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном
Политика

Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном

2024/03/18, 23:24
Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку
Политика

Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку

2024/03/18, 22:53
Эрдоган пожелал Путину новых успехов
Политика

Эрдоган пожелал Путину новых успехов

2024/03/18, 22:40
Столтенберг: Мы уважаем решение Азербайджана не вступать в военные союзы (видео)
Политика

Столтенберг: Мы уважаем решение Азербайджана не вступать в военные союзы (видео)

2024/03/18, 21:15
Столтенберг: НАТО и Баку рассматривают возможности для расширения партнерства
Политика

Столтенберг: НАТО и Баку рассматривают возможности для расширения партнерства

2024/03/18, 20:53
Гаджиев указал на дружественные и партнерские отношения между Баку и Пекином
Политика

Гаджиев указал на дружественные и партнерские отношения между Баку и Пекином

2024/03/18, 20:34
Гаджиев обсудил с Ермекбаевым перспективы сотрудничества Азербайджан-ШОС (фото)
Политика

Гаджиев обсудил с Ермекбаевым перспективы сотрудничества Азербайджан-ШОС (фото)

2024/03/18, 20:11
Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)
Политика

Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)

2024/03/18, 19:37