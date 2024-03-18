Генсек НАТО указал на важность прочного мира между Баку и Ереваном

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Для нас очень важно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был достигнут прочный мир. Я одобряю вчерашнее послание президента Алиева, сделанное им во время ужина, пресс-конференции и встречи, где он очень четко заявил, что Азербайджан сейчас находится ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которого цитирует «Азертадж».

«Остались лишь некоторые требующие решения вопросы. Но я очень надеюсь, что обе стороны — и Азербайджан, и Армения — воспользуются этой возможностью, чтобы найти и согласовать мирное соглашение, создать условия для прочного мира, поскольку мир и стабильность в этом регионе очень важны для его жителей. Это важно для создания условий для инвестиций в целях процветания. Ведь мы знаем, что мир и стабильность являются предпосылкой для любого экономического развития и роста. Мир и стабильность в этом регионе имеют значение для международного мира и безопасности. Поэтому в интересах союзников по НАТО иметь долгосрочный мир. И я твердо убежден, что необходимо сделать все возможное для обеспечения прочного мира и безопасности», – добавил он.