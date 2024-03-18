Столтенберг: Азербайджан важен для НАТО с точки зрения энергобезопасности

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Азербайджан важен для НАТО, так как мы поддерживаем практические партнерские отношения и политический диалог. Но, конечно, Азербайджан также важен для НАТО с точки зрения энергетической безопасности, особенно после того, как Россия начала фактически использовать газ как инструмент, пытаясь отвлечь союзников НАТО от своего полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию «Азертадж».

«Для союзников НАТО в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа. Все это было сделано очень быстро, оперативно и довольно успешно, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас есть необходимость в дальнейшем увеличении экспорта азербайджанского газа с примерно 12 млрд до 20 млрд кубометров, что составляет значительную часть потребления газа в Европе, и для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен.

Помимо поставок природного газа я также приветствую начало работ по экспорту электроэнергии посредством ЛЭП. Прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит его значение как поставщика энергии в Европу, а также для союзников НАТО в Европе», – отметил он.

«Это также является частью усилий Азербайджана по развитию возобновляемых энергоресурсов, включая энергию ветра и солнца, а также выработку электроэнергии на море. Тем самым Азербайджан стал частью большого энергетического перехода, который необходимо сделать, если мы хотим бороться с климатическими изменениями. В этом контексте очень важно, что Азербайджан играет значимую роль в проведении COP29 — большой конференции по климату, которая состоится в ноябре этого года. Я действительно верю и надеюсь, что COP29 здесь, в Баку предоставит международному сообществу необходимую платформу для принятия важных решений по многим вопросам, связанным с борьбой с глобальным потеплением или изменением климата, не в последнюю очередь с финансированием крупных инвестиций в улучшение климата, необходимых для осуществления большого энергетического перехода», – добавил генсек.