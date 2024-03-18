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Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку

Мировые СМИ осветили визит Столтенберга в Баку

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом привлекли внимание международной прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Материалы о встрече были опубликованы Reuters, ТАСС, Daily Sabah, US News, Arab News, Mehr News, The Business Standard и другими СМИ.

В статьях особо отмечены слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Азербайджан и Армения близки к достижению мира, как никогда ранее. Зарубежная пресса также акцентировала внимание на заявлении главы азербайджанского государства о том, что в настоящее время с Арменией ведется активная фаза мирных переговоров. В публикациях со ссылкой на высказывания президента Азербайджана отмечается готовность Азербайджана продолжить мирные переговоры с Арменией и положить конец нестабильности в регионе.

В статьях подчеркивается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил слова президента Азербайджана о близости сторон к достижению мира. В публикациях говорится, что с декабря прошлого года Азербайджан и Армения выступают с заявлениями, выражая стремления к достижению мира, отмечены проведенные встречи в Берлине, включая двухдневные переговоры.

В статьях приводится информация и о XI Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви, а также об истории и повестке форума. Отмечается, что в нынешнем году в форуме приняли участие более 400 делегатов из 56 стран мира.

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