Эрдоган пожелал Путину новых успехов

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.

Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся, в частности, черноморского региона.

Лидеры государств выразили настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.