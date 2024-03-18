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Эрдоган: Летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком

Эрдоган: Летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился на ифтаре с военнослужащими 4-го корпусного командования в Анкаре.

Президент Турции выступил с речью, в котором отметил особое место Вооруженных Сил Турции.

Глава турецкого государства заявил, что наличие сильной армии для нас не просто выбор, а обязанность.

«Наша страна всегда должна поддерживать боеготовность на самом высоком уровне», – приводит «Анадолу» его слова.

Подчеркнув важность обеспечения безопасности границ страны, президент Эрдоган сообщил, что этим летом будет полностью обеспечена безопасность границы с Ираком. По его словам, в то же время обязательно завершится незаконченное дело в Сирии.

«Наша цель – передать нашим потомкам Турцию, полностью свободную от мрачной тени терроризма», – подчеркнул президент.

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