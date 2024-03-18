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Грузия ополчилась против пропаганды ЛГБТ

Грузия ополчилась против пропаганды ЛГБТ

Депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» планируют зарегистрировать законопроект, направленный против пропаганды ЛГБТ, на этой неделе. Об этом заявил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге.

«На этой неделе мы инициируем законопроект против пропаганды ЛГБТ. Как видите, этой темой уже заинтересованы наши оппоненты и планируют начать бороться с еще незарегистрированным законопроектом», – сказал Мдинарадзе.

О том, что власти Грузии собираются принять закон, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой, Мдинарадзе заявил еще в конце февраля. По словам политика, псевдолибералы по всему миру стараются навязать нейтральные гендерные термины, такие как родитель-один и родитель-два вместо слов папа и мама, выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол. Что касается Грузии, то, как отметил Мдинарадзе, в стране регулярно пытаются провести недели прайда, также элементы пропаганды проявляются в кино.

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