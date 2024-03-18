Путин исполнил гимн (видео)

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Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России вместе с участниками концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с нашей страной, сообщает «Лайф».

«Поздравляю вас с праздником! Да здравствует Россия!» — сказал глава государства, а также добавил: «Мы гордимся Россией!»

По обе стороны от Путина во время исполнения гимна стояли кандидаты на выборах президента РФ: Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. А позади политиков — волонтёры, активисты и популярные музыканты, в том числе Александр Маршал и Денис Майданов. В унисон с теми, кто был на сцене, пели гимн страны и простые зрители, собравшиеся на Красной площади.