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Эдгар Элбакян допустил уход России с Южного Кавказа

Эдгар Элбакян допустил уход России с Южного Кавказа

Власти Армении разорвали связи с Россией в мае-июне 2018 года, когда их мишенью стали российские компании в Армении и ОДКБ. Об этом заявил политолог Эдгар Элбакян.

По его мнению, Запад хочет превратить Армению в придаток Турции.

«Россия в рамках ОДКБ давала нам оружие по заводским ценам, а иногда и бесплатно, а Азербайджану продавала», – добавил Элбакян, слова которого приводит news.am.

Эксперт не видит каких-либо серьезных рычагов, с помощью которых России могла бы изменить политику, проводимую в Армении. Он не исключил, что Россия покинет регион.

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