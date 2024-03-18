Столтенберг: НАТО и Азербайджан готовят новый документ о сотрудничестве |
Гаджиев указал на дружественные и партнерские отношения между Баку и Пекином |
Совет ЕС согласовал увеличение военной помощи Украине на €5 млрд |
Гасанов: Армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях |
Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото) |
Эксперты ANAMA отчитались об обезвреживании десятков мин |
Багчи: Шушинская декларация стала стрелой, вонзенной в сердце врага |
Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида |
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России |
Главное Политика

Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)

Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)

Мероприятие, посвященное 18 марта – 109-й годовщине победы в битве при Чанаккале, а также 103-й годовщине принятия Государственного гимна Турции, прошло 18 марта в Гяндже при организационной поддержке Исполнительной власти города и Генерального консульства Турецкой Республики в Гяндже.

Вначале были возложены цветы к памятнику шехидам Кавказской исламской армии. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов Чанаккале, прочтены молитвы за упокой их души. Об этом сообщает «Азертадж».

Выступивший на памятной церемонии генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп почтил память турецких и азербайджанских шехидов, павших за Родину, и выразил уверенность, что завоеванные победы будут вечными. По его словам, 109 лет назад турецкий народ в битве при Чанаккале вписал героическую страницу в историю своей страны.

«Победа в битве при Чанаккале – это славная Победа государства, которое находилось под угрозой уничтожения. Эта победа – выражение силы и непоколебимости турецкой нации», – сказал генеральный консул.

Говоря об исторических дружеских и братских связях между двумя странами, он подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

Реджеп Озтоп рассказал о жизни гениального турецкого поэта Мехмета Акифа Эрсоя, который, вдохновленный победой в битве при Чанаккале, написал Государственный гимн Турции.

После мероприятия по случаю знаменательной годовщины в Самухском районе была проведена акция по посадке деревьев.

Теги:
Из этой рубрики
Столтенберг: НАТО и Азербайджан готовят новый документ о сотрудничестве
Политика

Столтенберг: НАТО и Азербайджан готовят новый документ о сотрудничестве

2024/03/18, 20:53
Гаджиев указал на дружественные и партнерские отношения между Баку и Пекином
Политика

Гаджиев указал на дружественные и партнерские отношения между Баку и Пекином

2024/03/18, 20:34
Гаджиев обсудил с Ермекбаевым перспективы сотрудничества Азербайджан-ШОС (фото)
Политика

Гаджиев обсудил с Ермекбаевым перспективы сотрудничества Азербайджан-ШОС (фото)

2024/03/18, 20:11
Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)
Политика

Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)

2024/03/18, 19:37
Байрамов поздравил народ Турции
Политика

Байрамов поздравил народ Турции

2024/03/18, 19:24
Шредер хвалит Шольца
Политика

Шредер хвалит Шольца

2024/03/18, 18:42
Пашинян: Приграничные села надо передать Азербайджану
Политика

Пашинян: Приграничные села надо передать Азербайджану

2024/03/18, 18:19
Багчи: Шушинская декларация стала стрелой, вонзенной в сердце врага
Политика

Багчи: Шушинская декларация стала стрелой, вонзенной в сердце врага

2024/03/18, 18:01
Названы сроки предоставления финотчетов партий Азербайджана в ЦИК
Политика

Названы сроки предоставления финотчетов партий Азербайджана в ЦИК

2024/03/18, 17:37