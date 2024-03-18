Генконсул: Турция всегда рядом с Азербайджаном (фото)

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Мероприятие, посвященное 18 марта – 109-й годовщине победы в битве при Чанаккале, а также 103-й годовщине принятия Государственного гимна Турции, прошло 18 марта в Гяндже при организационной поддержке Исполнительной власти города и Генерального консульства Турецкой Республики в Гяндже.

Вначале были возложены цветы к памятнику шехидам Кавказской исламской армии. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов Чанаккале, прочтены молитвы за упокой их души. Об этом сообщает «Азертадж».

Выступивший на памятной церемонии генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп почтил память турецких и азербайджанских шехидов, павших за Родину, и выразил уверенность, что завоеванные победы будут вечными. По его словам, 109 лет назад турецкий народ в битве при Чанаккале вписал героическую страницу в историю своей страны.

«Победа в битве при Чанаккале – это славная Победа государства, которое находилось под угрозой уничтожения. Эта победа – выражение силы и непоколебимости турецкой нации», – сказал генеральный консул.

Говоря об исторических дружеских и братских связях между двумя странами, он подчеркнул, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном.

Реджеп Озтоп рассказал о жизни гениального турецкого поэта Мехмета Акифа Эрсоя, который, вдохновленный победой в битве при Чанаккале, написал Государственный гимн Турции.

После мероприятия по случаю знаменательной годовщины в Самухском районе была проведена акция по посадке деревьев.