Мишель призвал ЕС удвоить объемы военных заказов

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Государства Европейского союза должны удвоить свои заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году ради того, чтобы «готовиться к войне, желая мира».

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в статье для порталаEuractiv.

«Мы должны поставить цель удвоить к 2030 году объем военных заказов у европейской промышленности. Это даст больше предсказуемости нашим компаниям. Многолетние контракты также мотивируют их на расширение производства оружия», – написал он.