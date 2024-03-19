Зурабян назвал Пашиняна недоучкой и полуграмотным

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Никол Пашинян, будучи недоучкой и полуграмотным, испытывает классовую ненависть к грамоте и образованию. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель председателя АНК Левон Зурабян.

Он, в частности, отметил:

«Никол Пашинян 16 марта заявил: «В конце концов, в долгосрочной перспективе в городе Ереван не должно быть ни одного вуза, и не должно быть ни одного вуза за пределами «Академгородка».

Фактически Пашинян относится к образовательным очагам так же, как цивилизованный мир относится к казино.

Этому есть простое объяснение по Фрейду. Будучи недоучкой и полуграмотным, он испытывает классовую ненависть к грамоте и образованию.

Строишь Академгородок – строй, но почему запрещаешь вузы за пределами этого города, как будто имеешь дело с чумой, которую необходимо изолировать?».