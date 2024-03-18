Глава МИД Казахстана заявил, что Армения «чрезвычайно важна» для Астаны

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Учитывая географическое преимущество Армении, страна чрезвычайно важна для Казахстана с точки зрения межконтинентальных проектов.

Об этом сказал министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

«Уважаемый Арарат Мирзоян я обратил внимание на то, что в Армении есть проект «Перекресток мира». Я думаю, что это дополнительная возможность для наших стран. Мы стремимся работать с нашими партнерами, чтобы «средний коридор» наконец полностью реализовал свой потенциал. Учитывая географическое преимущество Армении, страна чрезвычайно важна для Казахстана в межконтинентальных программах», – сказал министр иностранных дел Казахстана.

Он считает, что активизация торгово-экономического, предпринимательского, инвестиционного сотрудничества между двумя странами может дать значительный импульс развитию Армении и Казахстана.