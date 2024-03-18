The National Interest: Переданное странами НАТО Украине оружие – хлам

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На самом деле НАТО не отправляет Украине лучшее из имеющегося у нее оружия для борьбы с Россией. Об этом пишет The National Interest.

Издание отмечает, что как и многие другие войны, война в Украине окружен множеством лжи. Один из самых устойчивых мифов, распространяемых западной прессой и лидерами НАТО заключается в том, что вооружение, которое получает от партнеров Украина, помогает ей продолжать борьбу. На самом деле большинство оружия, переданного Киеву, оказалось не более чем хламом.

«К примеру, последняя модернизация полученного от Франции танка AMC-10RC приходится на 2000 год. Британцы, в свою очередь, отправили 14 отремонтированных Challenger-2, которые должны были быть выведены из эксплуатации. Американцы же пообещали подарить Украине 31 танк M1 Abrams. На фоне ощущавшейся в западных столицах эйфории и чувства облегчения, которое, должно быть, испытывали украинские военные, большинство людей пропустили последующее заявление Пентагона: США решили передать устаревшие «Абрамсы», а не современные модернизированные модели. Как сказал один отставной танкист армии США: «Мы могли бы дать Украине лучшие танки в мире, но они все равно потеряют их, потому что не знают, как их правильно использовать!»», – пишет издание.