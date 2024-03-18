Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России |
МИД Германии не будет называть Путина президентом России |
Солдаты НАТО уже в Украине |
Шойгу отправлял в Ереван 40 российских генералов для реформирования армянской армии |
Ильхам Алиев по телефону поздравил Путина с победой на выборах |
Ильхам Алиев разжег в городе Ханкенди костер по случаю Новруза. Фотографии |
Индийское оружие, переданное Армении, оказалось непригодным |
Путин рассказал, что собирается сделать с территориями Украины |
Министр обороны Испании: Баллистическая ракета из России может прекрасно долететь и до нас |
Главное Мир

The National Interest: Переданное странами НАТО Украине оружие – хлам

The National Interest: Переданное странами НАТО Украине оружие - хлам

На самом деле НАТО не отправляет Украине лучшее из имеющегося у нее оружия для борьбы с Россией. Об этом пишет The National Interest.

Издание отмечает, что как и многие другие войны, война в Украине окружен множеством лжи. Один из самых устойчивых мифов, распространяемых западной прессой и лидерами НАТО заключается в том, что вооружение, которое получает от партнеров Украина, помогает ей продолжать борьбу. На самом деле большинство оружия, переданного Киеву, оказалось не более чем хламом.

«К примеру, последняя модернизация полученного от Франции танка AMC-10RC приходится на 2000 год. Британцы, в свою очередь, отправили 14 отремонтированных Challenger-2, которые должны были быть выведены из эксплуатации. Американцы же пообещали подарить Украине 31 танк M1 Abrams. На фоне ощущавшейся в западных столицах эйфории и чувства облегчения, которое, должно быть, испытывали украинские военные, большинство людей пропустили последующее заявление Пентагона: США решили передать устаревшие «Абрамсы», а не современные модернизированные модели. Как сказал один отставной танкист армии США: «Мы могли бы дать Украине лучшие танки в мире, но они все равно потеряют их, потому что не знают, как их правильно использовать!»», – пишет издание.

Теги:
Из этой рубрики
Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III
Мир

Букингемский дворец опроверг слухи о смерти Карла III

2024/03/18, 17:13
Глава МИД Казахстана заявил, что Армения «чрезвычайно важна» для Астаны
Мир

Глава МИД Казахстана заявил, что Армения «чрезвычайно важна» для Астаны

2024/03/18, 17:09
The National Interest: Переданное странами НАТО Украине оружие - хлам
Мир

The National Interest: Переданное странами НАТО Украине оружие – хлам

2024/03/18, 16:58
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России
Мир

Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России

2024/03/18, 16:27
Столтенберг перепутал Тбилиси и Баку на пресс-конференции
Мир

Столтенберг перепутал Тбилиси и Баку на пресс-конференции

2024/03/18, 16:14
МИД Германии не будет называть Путина президентом России
Мир

МИД Германии не будет называть Путина президентом России

2024/03/18, 16:10
Путин снова президент: со щитом или на щите?
Мир

Путин снова президент: со щитом или на щите?

2024/03/18, 15:44
Солдаты НАТО уже в Украине
Мир

Солдаты НАТО уже в Украине

2024/03/18, 15:42
Президент Ирака принял азербайджанскую делегацию
Мир

Президент Ирака принял азербайджанскую делегацию

2024/03/18, 15:17