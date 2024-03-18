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Около станции метро «Гянджлик» создан центр транспортного обмена

Около станции метро «Гянджлик» создан центр транспортного обмена

Рядом со станцией метро «Гянджлик» создан центр транспортного обмена.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA), новый хаб не только обеспечит комфорт и безопасность жителей столицы, но и имеет большое значение для уменьшения количества пробок и заторов на ул. Фатали Хана Хойского.

Перед Республиканским стадионом им. Тофига Бахрамова создана соответствующая транспортная инфраструктура, установлены остановки для маршрутных автобусов, дорожные знаки, фонарные столбы заменены новыми, проложена новая дорога, нанесена дорожная разметка.

На въезде в подземный паркинг т/ц “Gənclik Mall” установлен светофор.

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