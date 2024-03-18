Алиев объяснил, почему Ханкенди – древняя азербайджанская земля

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Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз раскрыл ряд фактов, свидетельствующих о том, что Ханкенди является азербайджанской землей.

Глава государства отметил, что Ханкенди является древней азербайджанской землей, заложен Панахали ханом.

Он также подчеркнул, что и в советское время Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана азербайджанскими архитекторами и строителями.

Президент отметил, что автором здания областного партийного комитета в Ханкенди являлся Гасан Меджидов, здания областного исполкома – Насруллах Кенгерли, а здания гостиницы – Энвер Гасымзаде.