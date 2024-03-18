В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО

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В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, рассчитанную на 10 тысяч военных. Об этом пишет Euronews.

Эксперты считают, что это связано с войной в Украине, которая может продлиться еще несколько лет.

Объект возводят на площади почти в три тысячи гектаров в округе Констанцы (румынский порт на Черном море), на основе уже существовавшей натовской авиабазы «Михаил Когэлничану».

Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро включает в себя взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу.

«База станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем воображать, что этот конфликт закончится в 2025 или в 2026 году, это долгосрочный конфликт», – заявил румынский эксперт Дорин Попеску.