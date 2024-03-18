«Это печальное событие»: Путин впервые прокомментировал смерть Навального

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Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель оппозиционного политика Алексея Навального на пресс-конференции в своем штабе после завершения голосования на президентских выборах в России.

Он впервые высказался о смерти политика в колонии и впервые публично произнес вслух фамилию Навального, назвав его смерть «печальным событием».

«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал Путин.

Российский президент также подтвердил, что согласился на обмен Навального на Запад за считанные дни до смерти политика.

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Человек, который со мной говорил, ещё и фразу не закончил, а я уже сказал: «Я согласен». Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии, я сказал, что мы его поменяем, и чтобы он не возвращался, пускай там сидит. Но это случается, ничего с этим не поделаешь», – сказал Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после его выступления сказал журналистам, что слова Путина о возможном обмене показывают его открытость. Он также заявил, что вдова политика Юлия Навальная якобы могла приехать в Россию, чтобы встретиться с мужем, «но она предпочла остаться за рубежом».