Израильский эксперт предрек введение нормирования топлива в России

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Продолжается аккуратный и методичный вынос российской «нефтянки», на этот раз прилетело по Калуге, в тамошний НПЗ. Калуга — это уже дальнее Подмосковье. На сегодняшний день украинцам удалось снести 10 процентов производственных мощностей. И это всего за две-три недели налетов.

Об этом в своем тг-канале написал израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

«Тут есть несколько важных моментов.

Первый: Большинство нефтеперерабатывающих мощностей расположены в европейской части России, то есть в пределах досягаемости украинских дронов. Так повелось издавна, еще с советских времен, отрасль экспортоориентированная, чтобы недалеко везти. Теперь на длинном плече надо переть все это на восток, через тоненькую нитку Транссиба, к которой уже активно присматривается украинский ГУР», – отмечает эксперт.

«Второй: Такая страна, как РФ снабжается топливом «с колес». Запас, если и есть, то крайне небольшой. Они отродясь не вкладывались в мощности по хранению. Кроме того, действующая армия пожирает горючее с невиданной скоростью. Поэтому, дефицит топлива может наступить очень быстро, со всеми вытекающими», – уверен он.

«Третий: Попасть в установку первичной переработки не так сложно. Спрятать или замаскировать сооружение огромного размера, высотой с 10-этажный дом, освещенную, как рождественская елка — невозможно никак. Координаты известны, оператору навестись на такую цель — не такая уж и сложная задача. ПВО опять же все прикрыть не может. Оно вообще ничего прикрыть не может.

Еще месяц-два атак и придется вводить нормирование топлива. Сначала для частников, потом уже для всех», – делает выводы Ауслендер.