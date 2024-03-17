Зеленский констатировал лидерство Франции в Европе

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Власти Франции, в частности президент республики Эммануэль Макрон, активно нарабатывают стратегическую перспективу надежной безопасности для Европы на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего вечернего обращения.

Глава государства отметил «французское лидерство в Европе».

«Мы ценим то, как президент Макрон нарабатывает стратегическую перспективу для Европы, перспективу реальной, длительной безопасности, которая возможна только благодаря путинскому проигрышу в этой войне», – сказал Зеленский.