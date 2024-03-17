СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг

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Климатические изменения имеют значение для безопасности, для НАТО, они многократно усиливают кризис. Поэтому задача состоит в следующем: мир нуждается в энергии, в то время как мы должны бороться с глобальным потеплением.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

«Нам необходимо добиться примирения между нашими потребностями в энергии и состоянием окружающей среды. Азербайджан не только экспортирует природный газ, но и инвестирует в альтернативные источники энергии. С этой точки зрения СОР29 станет важной вехой», – подчеркнул генсек НАТО, слова которого приводит «Азертадж».