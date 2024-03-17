Генсек НАТО: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению

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Мир в этом регионе чрезвычайно важен для людей и стран региона, но он также важен для Черноморского региона и для Североатлантической безопасности.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Его слова приводит «Азертадж».

«Поэтому мир и стабильность важны не только здесь, но и для безопасности в более широком контексте. У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта», – подчеркнул генсек НАТО. По его словам, Азербайджан и Армения как никогда близки к заключению мирного соглашения.